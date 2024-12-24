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Дания усиливает оборону Гренландии на фоне заявлений Трампа

Фото: министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии. Такое решение приняли после того, как избранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести эту арктическую территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, оборонный пакет составляет "двузначную миллиардную сумму" в кронах, или по меньшей мере 1,5 млрд долларов.

Он назвал время объявления "ироничным", ведь вчера Трамп заявил, что владение и контроль над огромным островом является "абсолютной необходимостью" для США.

Отмечается, что Гренландия, автономная датская территория, является домом для крупного американского космического объекта и имеет стратегическое значение для США, поскольку лежит на самом коротком пути в Европу. Она имеет большие запасы полезных ископаемых и нефти.

По словам Поульсена, этот пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника дальнего радиуса действия и две дополнительные команды собачьих упряжек.

Он также предусматривает финансирование увеличения штата Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Министр не назвал точную сумму, но датские СМИ подсчитали, что она составит около 12-15 миллиардов крон (по меньшей мере 1,6 млрд долларов).

"Мы недостаточно инвестировали в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить наше присутствие", - отметил Поульсен.

 

Заявление Трампа

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп на днях снова заговорил о покупке Гренландии, а также пригрозил вернуть американский контроль над Панамским каналом.

"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью", - заявил он.

Подробнее о том, что стоит за "планами" Трампа относительно Гренландии и Панамского канала, - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДанияДональд ТрампГренландия