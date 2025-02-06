Данія посилить контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" РФ

Данія посилено перевірятиме танкери через активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки. Рішення прийняте на тлі загроз від російського "тіньового флоту", який налічує понад 650 суден.

Про це повідомляє з посиланням на заяву морського управління Данії.

Як зазначили у відомстві, таке рішення було ухвалено у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль країни порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією корабля танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", - сказано в повідомленні.

"Тіньовий флот"

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація змогла створити власний "тіньовий флот" після введення "стелі цін" на російську нафту. Це дозволяє РФ обходити санкції.