ua en ru
Чт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Данія посилить контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" РФ

Четвер 06 лютого 2025 09:25
UA EN RU
Данія посилить контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" РФ Ілюстративне фото: Данія посилить контроль за танкерами на тлі загрози "тіньового флоту" РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Данія посилено перевірятиме танкери через активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки. Рішення прийняте на тлі загроз від російського "тіньового флоту", який налічує понад 650 суден.

Про це повідомляє з посиланням на заяву морського управління Данії.

Як зазначили у відомстві, таке рішення було ухвалено у відповідь на "активність старих суден, які перевозять нафту через данські протоки".

"Контроль країни порту зосереджений на танкерах, оскільки аварія, пов'язана з пошкодженням або аварією корабля танкерів, може мати особливо далекосяжні наслідки для безпеки, здоров'я і навколишнього середовища", - сказано в повідомленні.

"Тіньовий флот"

Раніше повідомлялось, що Російська Федерація змогла створити власний "тіньовий флот" після введення "стелі цін" на російську нафту. Це дозволяє РФ обходити санкції.

Українська розвідка з'ясувала, що загалом до "тіньового флоту" входить близько тисячі старих танкерів. Ці судна забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти і нафтопродуктів.

Детально про те, як росіяни створили "тіньовий флот", - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Данія НАФТА тіньовий флот Російська Федерація
NEWS
РФ вночі запустила 77 дронів та дві ракети по Україні: скільки збила ППО
РФ вночі запустила 77 дронів та дві ракети по Україні: скільки збила ППО
DAILY
Боротьба за пам’ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Боротьба за пам’ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання