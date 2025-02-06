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Дания усилит контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" РФ

Четверг 06 февраля 2025 09:25
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Дания усилит контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" РФ Иллюстративное фото: Дания усилит контроль за танкерами на фоне угрозы "теневого флота" РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Дания усиленно будет проверять танкеры из-за активности старых судов, которые перевозят нефть через датские проливы. Решение принято на фоне угроз от российского "теневого флота", который насчитывает более 650 судов.

Об этом сообщает со ссылкой на заявление морского управления Дании.

Как отметили в ведомстве, такое решение было принято в ответ на "активность старых судов, перевозящих нефть через датские проливы".

"Контроль страны порта сосредоточен на танкерах, поскольку авария, связанная с повреждением или крушением корабля танкеров, может иметь особенно далеко идущие последствия для безопасности, здоровья и окружающей среды", - сказано в сообщении.

"Теневой флот"

Ранее сообщалось, что Российская Федерация смогла создать собственный "теневой флот" после введения "потолка цен" на российскую нефть. Это позволяет РФ обходить санкции.

Украинская разведка выяснила, что всего в "теневой флот" входит около тысячи старых танкеров. Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Подробно о том, как россияне создали "теневой флот", - в материале РБК-Украина.

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