UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента

Фото: Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента (twitter.com/JeppeKofod)
Автор: Иван Носальский

В Дании утвердили поддержку евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции на парламентском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Twitter.

"Единогласная поддержка в датском парламенте вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - написал Кофод.

По его словам, датчане таким образом продемонстрировали сильное проявление солидарности с соседними странами.

Стоит заметить, что НАТО не может начать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс из-за позиции Турции. Анкара обвиняет эти две страны в "поддержке терроризма".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не изменит свою позицию насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкая сторона даст свое согласие, пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с представителями Рабочей партии Курдистана.

Также мы писали, что новые переговоры между Турцией Финляндией и Швецией относительно вступления в НАТО возможны, если страны начнут выполнять условия Анкары.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияДанияФинляндияНАТОТурция