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Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента

Новина українською →
Копенгаген, Вторник 07 июня 2022 22:42
Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента Фото: Дания поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на уровне парламента (twitter.com/JeppeKofod)
Автор: Иван Носальский

В Дании утвердили поддержку евроатлантической интеграции Финляндии и Швеции на парламентском уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода в Twitter.

"Единогласная поддержка в датском парламенте вступления Финляндии и Швеции в НАТО", - написал Кофод.

По его словам, датчане таким образом продемонстрировали сильное проявление солидарности с соседними странами.

Стоит заметить, что НАТО не может начать рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс из-за позиции Турции. Анкара обвиняет эти две страны в "поддержке терроризма".

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не изменит свою позицию насчет вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Турецкая сторона даст свое согласие, пока скандинавские страны не откажутся сотрудничать с представителями Рабочей партии Курдистана.

Также мы писали, что новые переговоры между Турцией Финляндией и Швецией относительно вступления в НАТО возможны, если страны начнут выполнять условия Анкары.

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