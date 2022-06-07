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Данія підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на рівні парламенту

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Копенгаген, Вівторок 07 червня 2022 22:42
Данія підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на рівні парламенту Фото: Данія підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО на рівні парламенту (twitter.com/JeppeKofod)
Автор: Іван Носальський

У Данії затвердили підтримку євроатлантичної інтеграції Фінляндії та Швеції на парламентському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Данії Єппе Кофода у Twitter.

"Одностайна підтримка у данському парламенті вступу Фінляндії та Швеції до НАТО", - написав Кофод.

За його словами, данці таким чином продемонстрували сильний вияв солідарності з сусідніми країнами.

Варто зауважити, що НАТО не може розпочати розгляд заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу через позицію Туреччини. Анкара звинувачує ці дві країни у "підтримці тероризму".

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина не змінить свою позицію щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Турецька сторона дасть свою згоду, допоки скандинавські країни не відмовляться співпрацювати з представниками Робочої партії Курдистану.

Також ми писали, що нові переговори між Туреччиною Фінляндією та Швецією щодо вступу до НАТО можливі, якщо вони почнуть виконувати умови Анкари.

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