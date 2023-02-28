Данія почала розслідування постачання Rockwool для російської військової промисловості

У звіті , опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проектах на замовлення Міністерства оборони Росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.

"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.

Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого.

Після вторгнення Росії в Україну рік тому компанія заявила, що продовжить вести бізнес у Росії, де має чотири заводи і 1200 співробітників.

Після окупації Криму у 2014 році Європейський Союз запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії, включаючи заборону на експорт до Росії оборонної техніки та товарів, які можуть використовуватись як у цивільних, так і у військових цілях.