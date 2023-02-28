Дания начала расследование поставок Rockwool для российской военной промышленности

Один из крупнейших мировых производителей изоляции, компания Rockwool, находится под расследованием в связи с нарушением санкций Европейского Союза, после сообщения СМИ о том, что продукция использовалась в российской военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В отчете, опубликованном на прошлой неделе агентством расследований Danwatch, приводится несколько примеров использования продукции Rockwool в военных проектах по заказу Министерства обороны России в период с 2015 по 2020 год, в том числе при создании российских военных кораблей.
"Управление по делам бизнеса Дании может подтвердить, что агентство расследует конкретные обстоятельства", - говорится в заявлении.
Акции Rockwool упали более чем на 12% во вторник, 28 февраля.
После вторжения России в Украину год назад компания заявила, что продолжит вести бизнес в России, где у нее четыре завода и 1200 сотрудников.
После оккупации Крыма в 2014 году Европейский Союз ввел несколько пакетов санкций против России, включая запрет на экспорт в Россию оборонной техники и товаров, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Напомним, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России. Десятый пакет санкций охватывает экспорт товаров в Россию на сумму 11,4 млрд евро и импорт из России на сумму 1,3 млрд евро.
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