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Данія почала розслідування постачання Rockwool для російської військової промисловості

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Данія, Вівторок 28 лютого 2023 13:17
Данія почала розслідування постачання Rockwool для російської військової промисловості Фото: данська Rockwool постачала ізоляцію для російських військових кораблів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Один із найбільших світових виробників ізоляції, компанія Rockwool, перебуває під розслідуванням у зв'язку з порушенням санкцій Європейського Союзу, після повідомлення ЗМІ про те, що продукція використовувалася у російській військовій техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У звіті , опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проектах на замовлення Міністерства оборони Росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.

"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.

Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого.

Після вторгнення Росії в Україну рік тому компанія заявила, що продовжить вести бізнес у Росії, де має чотири заводи і 1200 співробітників.

Після окупації Криму у 2014 році Європейський Союз запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії, включаючи заборону на експорт до Росії оборонної техніки та товарів, які можуть використовуватись як у цивільних, так і у військових цілях.

Нагадаємо, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії. Десятий пакет санкцій охоплює експорт товарів до Росії на суму 11,4 млрд євро та імпорт із Росії на суму 1,3 млрд євро.

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