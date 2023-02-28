Данія почала розслідування постачання Rockwool для російської військової промисловості
Один із найбільших світових виробників ізоляції, компанія Rockwool, перебуває під розслідуванням у зв'язку з порушенням санкцій Європейського Союзу, після повідомлення ЗМІ про те, що продукція використовувалася у російській військовій техніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
У звіті , опублікованому минулого тижня агентством розслідувань Danwatch, наводиться кілька прикладів використання продукції Rockwool у військових проектах на замовлення Міністерства оборони Росії у період з 2015 по 2020 рік, у тому числі під час створення російських військових кораблів.
"Управління у справах бізнесу Данії може підтвердити, що агентство розслідує конкретні обставини", - йдеться у заяві.
Акції Rockwool впали на понад 12% у вівторок, 28 лютого.
Після вторгнення Росії в Україну рік тому компанія заявила, що продовжить вести бізнес у Росії, де має чотири заводи і 1200 співробітників.
Після окупації Криму у 2014 році Європейський Союз запровадив кілька пакетів санкцій проти Росії, включаючи заборону на експорт до Росії оборонної техніки та товарів, які можуть використовуватись як у цивільних, так і у військових цілях.
Нагадаємо, 25 лютого, Європейський Союз ввів у дію десятий пакет санкцій проти Росії. Десятий пакет санкцій охоплює експорт товарів до Росії на суму 11,4 млрд євро та імпорт із Росії на суму 1,3 млрд євро.
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