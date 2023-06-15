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Данія планує навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі

Фото: Данія планує навчати українських пілотів на F-16 на своїй авіабазі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Данія планує організувати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй авіабазі.

Про це виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сказав в інтерв’ю каналу TV2, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, розроблений спільно з Нідерландами план передбачає навчання українців на F-16 на данській базі військово-повітряних сил Скрюдструп, що у Південній Ютландії. Саме там розташовані данські винищувачі цього класу.

Поусьсен додав, що сподівається на підтримку інших країн, аби Данія і Нідерланди змогли представити більш конкретний план на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Очікується, що навчання українських пілотів розпочнеться одразу після літніх канікул.

Однак глава Міноборони зазначив, що план не означає, що Данія вже вирішила передати Україні свої винищувачі F-16.

"Ми ще дуже далекі від того, щоб ці літаки потенційно стали бойовими в українських Повітряних силах. За моїми оцінками, підготовка займе щонайменше шість місяців", - сказав Поульсен.

Він додав, що до питання передання винищувачів Україні повернуться вже після навчання.

Навчання українських пілотів на F-16

Останні кілька тижнів західні союзники України почали активно розглядати питання навчання наших пілотів на винищувачах F-16 та інших бойових літаках. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Нідерланди та Данія очолили авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. Ці країни мають спеціальні авіатренажери.

За інформацією ЗМІ, підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці.

При цьому західні журналісти пишуть, що Данія може розпочати навчання пілотів уже у серпні цього року.

Також сьогодні голова Пентагону США Ллойд Остін повідомив, що країни Заходу енергійно просуваються вперед у питанні навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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