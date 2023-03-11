UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія планує надати Україні перші танки Leopard 1 протягом весни

Фото: Данія планує надати Україні перші танки Leopard 1 протягом весни (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Данія розраховує, що перша партія Leopard 1 у рамках дансько-німецько-нідерландського проєкту з передачі танків буде відправлена українцям протягом весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконувача обов’язків міністра оборони Данії Троельса Лунд Поульсена.

З такою заявою він виступив за результатами відвідування німецького підприємства Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG), яке займається підготовкою танків Leopard 1 для України.

"Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб переконатися, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, щоб ми могли якомога швидше їх запустити. Я пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу і ми сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну протягом весни", - заявив Поульсен.

У відомстві нагадали, що за широкої підтримки парламенту Данії уряд розпочав співпрацю з Німеччиною та Нідерландами, щоб передати Україні щонайменше 100 танків Leopard 1.

"Данія розпочала проєкт з модернізації великої кількості танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів - що еквівалентно приблизно 80 танкам - у найкоротші терміни", - зазначено на сайті Міноборони Данії.

Очікується, що перші танки будуть готові навесні і використовуватимуться для тренувань українських військових. Також в рамках проекту Україні буде запропоновано навчання та тренування з використання танків, а також запасні частини та комплект боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна до літа отримає до 25 одиниць бойових танків Leopard 1, а до кінця 2023 року Збройні сили України отримають ще 80 одиниць танків.

Додамо, раніше РБК-Україна розповідало, що відомо про танки Leopard 1 і чим вони відрізняються від узгоджених Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КопенгагенДанияВійськова допомога