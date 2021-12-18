Дания планирует усилить карантинные ограничения

В Дании планируется усилить карантинные ограничения. Таким образом власти попытаются сдержать распространение COVID-19 и новый штамм коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
По словам премьер-министра Мэтте Фредериксен, предполагается закрыть театры, кинотеатры, концертные залы, парки развлечений, музеи и художественные галереи. В то же время в торговых заведениях площадью менее 2 000 квадратных метров и ресторанах предлагается ограничить количество посетителей.
Рестораны и ночные клубы должны будут закрываться в 23:00, а продажа алкоголя будет запрещена после 22:00.
Новые карантинные меры еще предстоит утвердить парламенту.
Правительство Дании рекомендует гражданам ограничить социальные контакты на период рождественских праздников.
Также планируется ввести масочный режим в учебных заведениях и религиозных сооружениях - в настоящее время маски в Дании обязательны в общественном транспорте и торговых заведениях.
Ранее мы писали, что в Дании одобрили применение COVID-таблеток от Merck для пациентов из группы риска.