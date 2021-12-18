Данія планує посилити карантинні обмеження

За словами прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, передбачається закрити театри, кінотеатри, концертні зали, парки розваг, музеї та художні галереї. У той же час в торгових закладах площею менше 2 000 квадратних метрів і ресторанах пропонується обмежити кількість відвідувачів.

Ресторани та нічні клуби повинні будуть закриватися о 23:00, а продаж алкоголю буде заборонений після 22:00.

Нові карантинні заходи ще належить затвердити парламенту.

Уряд Данії рекомендує громадянам обмежити соціальні контакти на період різдвяних свят.

Також планується ввести масочний режим в навчальних закладах і релігійних спорудах - в даний час маски в Данії обов'язкові в громадському транспорті і торгових закладах.