Данія підтвердила згоду передати Україні літаки F-16

"Ми погоджуємося передати літаки F-16 Україні та українським ВПС у тісній співпраці зі США та іншими партнерами, коли будуть виконані умови для такої передачі", - йшлось в повідомлені.

За даними Міноборони Данії, умови включають, але не обмежуються цим:

успішно відібраний, перевірений і навчений український персонал,

необхідні дозволи, інфраструктуру та логістику.

Нагадаємо, що сьогодні тало відомо, що Україна отримає від Нідерландів 42 американських винищувачі F-16.

Візит президента до Нідерландів

Сьогодні, 20 серпня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Нідерландів. Лідер країни одразу відзначив, що головним питанням його поїздки до країни будуть винищувачі F-16.

Зокрема на порядку денному:

глобальний саміт миру;

Формула миру;

притягнення країни-терориста Росії до відповідальності.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати Америки схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

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