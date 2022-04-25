Дания первой присоединилась к Фонду восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Министерство энергетики Украины заявило о первом доноре Фонда для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Им стала Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства .

Первым донором созданного Энергетическим сообществом для восстановления в Украине разрушенных войной энергетических объектов стала Дания. На решение тамошнего правительства отреагировал глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Искреннее спасибо первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти тяжелые времена войны. Ежедневно украинские энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, снова и снова возобновляют электросети и газоснабжение", – рассказал министр.

Он также призвал международных партнеров приобщаться к инициативе. Это позволит украинским энергетикам вернуть свет, тепло и воду для сотен тысяч семей быстрыми темпами.