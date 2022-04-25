ru ua
Пн, 25 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дания первой присоединилась к Фонду восстановления энергетической инфраструктуры Украины

Новина українською →
Киев, Понедельник 25 апреля 2022 21:11
Дания первой присоединилась к Фонду восстановления энергетической инфраструктуры Украины Фото: Дания стала первым донором фонда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министерство энергетики Украины заявило о первом доноре Фонда для восстановления разрушенной войной украинской энергетической инфраструктуры. Им стала Дания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Первым донором созданного Энергетическим сообществом для восстановления в Украине разрушенных войной энергетических объектов стала Дания. На решение тамошнего правительства отреагировал глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Искреннее спасибо первому донору, Дании, за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти тяжелые времена войны. Ежедневно украинские энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, снова и снова возобновляют электросети и газоснабжение", – рассказал министр.

Он также призвал международных партнеров приобщаться к инициативе. Это позволит украинским энергетикам вернуть свет, тепло и воду для сотен тысяч семей быстрыми темпами.

Напомним, что датский МИД призвал повысить до максимума для РФ "цену войны" против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Минэнерго Дания Герман Галущенко Война России против Украины
NEWS
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
61-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Руслан Стефанчук: Шансов у любой пророссийской партии больше не будет