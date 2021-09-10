Дания первой в ЕС отменила все COVID-ограничения

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Датские органы здравоохранения приняли это решение в конце августа, заявив, что коронавирус "больше не представляет серьезной угрозы для общества" из-за высоких показателей вакцинации и низкого уровня серьезных заболеваний и смертей.

"Вакцины и огромные усилия всех граждан Дании в течение такого длительного периода времени - это основа того, почему мы становимся сильнее", - высказался министр здравоохранения страны Магнус Хойнике в Twitter.

Отмена ограничений предусматривает, что от людей больше не будут требовать COVID-сертификат для посещения ресторанов, спортивных центров или ночных клубов, а детей теперь не будут отправлять на карантин после подтверждения тесного контакта с больным коронавирусом (изолировать будут только инфицированных).

В Дании открылись все предприятия и учебные заведения. В государстве полностью вакцинированы почти три четверти взрослых, а показатели госпитализации от COVID-19 - низкие.