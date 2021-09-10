Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження
Данія скасувала всі COVID-обмеження. Країна першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
Датські органи охорони здоров'я прийняли це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації та низький рівень серйозних захворювань і смертей.
"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.
Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не будуть відправляти на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим коронавірусом (ізолювати будуть тільки інфікованих).
У Данії відкрилися всі підприємства та навчальні заклади. У державі повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від COVID-19 - низькі.