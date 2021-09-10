ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

Новость на русском →
Данія, П'ятниця 10 вересня 2021 05:31
Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження Фото: Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Данія скасувала всі COVID-обмеження. Країна першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Датські органи охорони здоров'я прийняли це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації та низький рівень серйозних захворювань і смертей.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.

Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не будуть відправляти на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим коронавірусом (ізолювати будуть тільки інфікованих).

У Данії відкрилися всі підприємства та навчальні заклади. У державі повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від COVID-19 - низькі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дания
NEWS
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
"Зробимо це миттєво". Лукашенко допустив "абсолютно тісні" відносини з Росією
DAILY
Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки "Джавеліни". Яка американська зброя потрібна Україні