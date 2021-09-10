Данія першою в ЄС скасувала всі COVID-обмеження

Данія скасувала всі COVID-обмеження. Країна першою в Європейському Союзі повернулася до допандемічного життя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

Датські органи охорони здоров'я прийняли це рішення наприкінці серпня, заявивши, що коронавірус "більше не становить серйозної загрози для суспільства" через високі показники вакцинації та низький рівень серйозних захворювань і смертей.

"Вакцини і величезні зусилля всіх громадян Данії протягом такого тривалого періоду часу - це основа того, чому ми стаємо сильнішими", - висловився міністр охорони здоров'я країни Магнус Хойніке в Twitter.

Скасування обмежень передбачає, що від людей більше не будуть вимагати COVID-сертифікат для відвідування ресторанів, спортивних центрів або нічних клубів, а дітей тепер не будуть відправляти на карантин після підтвердження тісного контакту з хворим коронавірусом (ізолювати будуть тільки інфікованих).

У Данії відкрилися всі підприємства та навчальні заклади. У державі повністю вакциновано майже три чверті дорослих, а показники госпіталізації від COVID-19 - низькі.