UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данія передасть Україні боєприпаси на 36 млн доларів

Фото: міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Данія відправляє Україні боєприпаси на чверть 250 млн данських крон (36 млн доларів). Копенгаген передає снаряди за запитом української влади.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Це суттєвий внесок, якого Україна гостро потребує", - заявив він.

Данія відправить в Україну 2 тисячі артилерійських снарядів.

"Ситуація така, що ми всі бачимо, що було оголошено про контрнаступ. Він уже ведеться. Україні вдалося стримати росіян, і тепер настав час відповісти добром на добро. Для цього необхідно, щоб у них були необхідні можливості - зокрема боєприпаси, - уточнив міністр.

Зі свого боку міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен наголосив, що пожертва такого розміру "не є чимось, що дасть Україні впевненість у тому, що в неї достатньо боєприпасів".

"Це внесок у вирішення конкретної гострої проблеми, з якою вони стикаються. Необхідні додаткові боєприпаси. Так що це внесок у вирішення поточної проблеми", - заявив він, додавши, що необхідно зробити ще більше для збільшення виробництва боєприпасів.

Співпраця України та Данії

Данія підтримає Україну у боротьбі з російською агресією. Зокрема, країна надає військову техніку та озброєння, у тому числі танки Leopard 2. Данія вже починає тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

Нещодавно Данія запустила соціальну програму інвестиційного фонду для України на 130 млн доларів. Уряд також планував збільшити ліміти та розширити програму фінансової допомоги для України.

На початку травня Копенгаген виділив найбільший пакет допомоги для України, до якого увійшло обладнання, необхідне для контрнаступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДанияВійна Росії проти УкраїниВійськова допомога