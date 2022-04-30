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Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы

Фото: Дания передаст Украине бронетранспортеры и тяжелые минометы (фото flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Дания передаст нашим военным 25 бронетранспортеров Piranha III. Также отправит тяжелые минометы М10 и тысячи минометных снарядов для них.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Olfi.

Отмечается, что бронетранспортеры Piranha, являются семейством колесных БТР, которые разработаны компанией Mowag. Piranha III - устаревшие модели для Дании, поскольку сегодня ее армия применяет Piranha V.

Кроме бронетранспортеров, в Украину направят также и тяжелые минометы М10 и снаряды для них.

Как отмечает другое издание Army Recognition Дания также согласовала отправку гусеничных БТР M113.

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