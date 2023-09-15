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Данія отримала перші винищувачі F-35 для заміни F-16, які країна передасть Україні

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чотири винищувачі F-35 приземлилися на авіабазі в Данії у складі першої партії літаків, які країна замовила для заміни застарілого парку F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Частину з літаків F-16 планується передати Україні. 

"Високопоставлені особи та офіцери аплодували, коли літаки в кольорах ВПС Данії здійснили кілька обльотів перед приземленням на авіабазі Скайрдструп", - йдеться у матеріалі.

Данія замовила всього 27 винищувачів F-35 на суму 2,2 мільярда доларів. Вони замінять авіапарк країни з 30 F-16, яким понад 40 років. Цей перехід триватиме до кінця 2025 року.

Після урочистого прибуття в четвер перші чотири літаки будуть офіційно передані Данії американським виробником Lockheed Martin 1 жовтня.

F-16 для України

18 серпня ЗМІ повідомили, що США схвалили передачу Україні літаків F-16 з Данії та Нідерландів. Радник президента Штатів з нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що Україна отримає винищувачі після завершення навчання пілотів.

Пізніше стало відомо, що Данія почала навчання першої групи українських пілотів на винищувачах F-16. Мова йде про вісьмох льотчиків. Планується, що країна передасть Україні 19 літаків F-16. 

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