Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продуктам питания Дании отозвал экологическое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipeо, который соединит Польшу, Данию и Норвегию. Компания-оператор вместе с датскими властями выясняет последствия такого решения.

Сейчас Energinet вместе с датскими властями выясняет последствия этого решения для проекта Baltic Pipe. Однако из-за него работы по укладке трубопровода приостановлены до получения необходимых разрешений.

"31 мая 2021 года Совет по рассмотрению жалоб на окружающую среду и продукты питания отозвал экологическое разрешение для проекта Baltic Pipe, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2020 года Швеция разрешила строительство газопровода Baltic Pipe в своей экономической зоне в Балтийском море. В польской компании Gaz-System, которая является оператором трубопровода, заявили, что это разрешение было последним этапом для начала реализации проекта.

Ранее строительство газопровода одобрили в Польше и Дании. Длина трубопровода, который пройдет через Данию, Польшу и Швецию, составляет около 275 километров.

Baltic Pipe ("Балтийская труба") - это газопровод между Польшей и Данией, который позволит поставлять до 10 млрд метров кубических газа из Норвегии. Стоимость его строительства оценивается около 2 млрд долларов.

Прокладка самого газопровода запланирована на лето 2021 года, а ожидаемая дата ввода в эксплуатацию - октябрь 2022 года.

Как сообщало РБК-Украина, в 2019 году Европейская комиссия одобрила выделение дополнительного финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Соглашение о выделении гранта в размере почти 215 млн евро было подписано 15 апреля в Брюсселе.