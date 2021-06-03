Данія відкликала дозвіл на прокладку газопроводу Baltic Pipe

Апеляційна рада з питань навколишнього середовища та харчових продуктів Данії відкликала екологічний дозвіл на будівництво газопроводу Baltic Рірео, який з'єднає Польщу, Данію та Норвегію. Компанія-оператор разом з данською владою з'ясовує наслідки такого рішення.

Зараз Energinet разом з данською владою з'ясовує наслідки цього рішення для проєкту Baltic Pipe. Однак через нього роботи з укладання трубопроводу припинені до отримання необхідних дозволів.

"31 Травня 2021 року Рада з розгляду скарг на навколишнє середовище та харчових продуктів відкликала екологічний дозвіл для проєкту Baltic Pipe, виданий датським агентством з охорони навколишнього середовища 12 липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні 2020 року Швеція дозволила будівництво газопроводу Baltic Pipe в своїй економічній зоні в Балтійському морі. У польській компанії Gaz-System, яка є оператором трубопроводу, заявили, що цей дозвіл був останнім етапом для початку реалізації проєкту.

Раніше будівництво газопроводу схвалили в Польщі та Данії. Довжина трубопроводу, який пройде через Данію, Польщу та Швецію, становить близько 275 кілометрів.

Baltic Pipe ("Балтійська труба") - це газопровід між Польщею і Данією, який дозволить поставляти до 10 млрд метрів кубічних газу з Норвегії. Вартість його будівництва оцінюється близько 2 млрд доларів.

Прокладка самого газопроводу запланована на літо 2021 року, а Очікувана дата введення в експлуатацію - жовтень 2022 року.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2019 році Європейська комісія схвалила виділення додаткового фінансування на будівництво газопроводу Baltic Pipe. Угода про виділення гранту в розмірі майже 215 млн євро була підписана 15 квітня в Брюсселі.