Дания обнародовала результаты своего расследования взрывов на "Северном потоке"

Повреждение газопровода "Северный поток" из России в Европу было вызвано мощными взрывами. Расследование, которое провела полиция Дании, подтвердила ранее сделанные выводы других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Власти Швеции и Дании расследуют четыре дыры в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Выводы Дании, похоже, аналогичны выводам шведской прокуратуры, которая ранее заявила, что пробоины образовались в результате взрывов.

Шведская газета Expressen сообщила, что в поврежденном газопроводе "Северный поток-1" отсутствует участок длиной не менее 50 метров.

Полиция Копенгагена заявила, что причиной утечки стали "мощные взрывы", заявив, что это было основано на предварительном расследовании.

"Пока еще слишком рано что-либо говорить о рамках, в которых будет проходить международное сотрудничество, например, со Швецией и Германией, поскольку это зависит от нескольких факторов", - говорится в сообщении.