Дания обнародовала результаты своего расследования взрывов на "Северном потоке"
Повреждение газопровода "Северный поток" из России в Европу было вызвано мощными взрывами. Расследование, которое провела полиция Дании, подтвердила ранее сделанные выводы других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Власти Швеции и Дании расследуют четыре дыры в газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Выводы Дании, похоже, аналогичны выводам шведской прокуратуры, которая ранее заявила, что пробоины образовались в результате взрывов.
Шведская газета Expressen сообщила, что в поврежденном газопроводе "Северный поток-1" отсутствует участок длиной не менее 50 метров.
Полиция Копенгагена заявила, что причиной утечки стали "мощные взрывы", заявив, что это было основано на предварительном расследовании.
"Пока еще слишком рано что-либо говорить о рамках, в которых будет проходить международное сотрудничество, например, со Швецией и Германией, поскольку это зависит от нескольких факторов", - говорится в сообщении.
Ранее немецкие следователи установили, что серия взрывов подводных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", из России в Европу были диверсией.
Немецким следователям не удалось окончательно связать предполагаемый подрыв с каким-либо одним участником, но немецкие официальные лица говорят, что они работают, исходя из уверенности, что за взрывами стоит Россия.
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