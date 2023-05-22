Данія очікує, що до навчання українських пілотів на F-16 приєднається більше країн

Займатися підготовкою українських пілотів на F-16 будуть Велика Британія, Данія та Бельгія. Найімовірніше, до цієї групи додадуться й інші країни, які допомагатимуть у тренуваннях українських екіпажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена , яку приводить Avisen Danmark.

"На навчання українських пілотів може піти щонайменше півроку. До групи приєднаються кілька країн, зокрема Данія, яка навчатиме українських пілотів польотам на винищувачах F-16", - сказав міністр.

Він додав, що Бельгія, Великобританія та Нідерланди вже підтвердили своє бажання приєднатися до навчання. За його словами, ще кілька інших країн також планують приєднатися до коаліції, яка займатиметься навчанням на F-16.

"Я очікую, що протягом наступних 14 днів ми можемо стати більш конкретними у цьому питанні", - додав Троельс Лунд Поульсен.

Також він вважає, що до 1 липня ці країни хотіли б створити конкретний проект, який можна буде запропонувати українському уряду. До роботи можна буде розпочати, як тільки настануть літні канікули.

F-16 для України

Раніше президент США Джо Байден заявив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

РБК-Україна розповідало, що наймасовіший літак 4 покоління F-16 здатен закрити українське небо від ворожої авіації. Його оснащення дозволяє дистанційно ліквідувати цілі противника.

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сьогодні повідомив, що українські льотчики вже розпочали навчання на винищувачах F-16.