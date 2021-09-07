Дания наземными путями эвакуировала 20 человек из Афганистана

В рамках эвакуации из Афганистана, страну покинули 20 граждан Дании. Их вывели наземным транспортом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Дании Йеппе Кофода.

По словам министра, 20 граждан страны покинули Афганистан автомобильным транспортом. Некоторое время они будут находиться в безопасном месте и уже вскоре вернутся домой.

"Последние два дня были успешными, МИД Дании помогло 20 лицам из наших списков выехать из Афганистана автомобильным транспортом. Их размещают в безопасном месте и отправляют в Данию. Работа продолжается", - отметил Кофод.