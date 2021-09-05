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Меркель заявила, что хочет договориться с талибами о продолжении эвакуации из Афганистана

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Берлин, Воскресенье 05 сентября 2021 19:55
Меркель заявила, что хочет договориться с талибами о продолжении эвакуации из Афганистана Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями радикального движения "Талибан" о возобновлении эвакуации из Афганистана. Она отметила, что из страны нужно вывезти тех, кто сотрудничал с немецким контингентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нам нужно поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место", - цитирует агентство Меркель.

Канцлер назвала хорошим знаком то, что аэропорт Кабула со вчерашнего снова доступен для полетов.

По ее словам, международные организации также должны иметь возможность улучшить в Афганистане гуманитарную ситуацию.

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Германия Афганистан Ангела Меркель
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