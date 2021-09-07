ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дания наземными путями эвакуировала 20 человек из Афганистана

Новина українською →
Дания, Вторник 07 сентября 2021 19:44
Дания наземными путями эвакуировала 20 человек из Афганистана Фото: Дания наземными путями эвакуировала 20 человек из Афганистана (Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

В рамках эвакуации из Афганистана, страну покинули 20 граждан Дании. Их вывели наземным транспортом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы МИД Дании Йеппе Кофода.

По словам министра, 20 граждан страны покинули Афганистан автомобильным транспортом. Некоторое время они будут находиться в безопасном месте и уже вскоре вернутся домой.

"Последние два дня были успешными, МИД Дании помогло 20 лицам из наших списков выехать из Афганистана автомобильным транспортом. Их размещают в безопасном месте и отправляют в Данию. Работа продолжается", - отметил Кофод.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что США сейчас работают над новыми рейсами для эвакуации из Афганистана.

Также РБК-Украина писало о том, что Германия планирует поднять вопрос о продолжении эвакуации с представителями "Талибана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания Афганистан
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью