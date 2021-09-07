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Данія наземними шляхами евакуювала 20 людей з Афганістану

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Данія, Вівторок 07 вересня 2021 19:44
Данія наземними шляхами евакуювала 20 людей з Афганістану Фото: Данія наземними шляхами евакуювала 20 людей з Афганістану (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

В рамках евакуації з Афганістану, країну покинули 20 громадян Данії. Їх вивели наземним транспортом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови МЗС Данії Йеппе Кофода.

За словами міністра, 20 громадян країни покинули Афганістан автомобільним транспортом. Деякий час вони перебуватимуть в безпечному місці й вже незабаром повернуться додому.

"Останні два дні були успішними, МЗС Данії допомогло 20 особам з наших списків виїхати з Афганістану автомобільним транспортом. Їх розміщують в безпечному місці і відправляють в Данію. Робота триває", - відзначив Кофод.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що США наразі працюють над новими рейсами для евакуації з Афганістану.

Також РБК-Україна писало про те, що Німеччина планує порушити питання продовження евакуації з представниками "Талібану".

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