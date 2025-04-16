Данія направить солдатів в Україну, але не для миротворчої місії

За його словами, в Україну планують відправити кілька команд данських військових. Солдати прибудуть без зброї та будуть з різних родів військ.

Командувач армії Данії особливо зацікавлений у досвіді використання безпілотників на війні.

"За 42 роки моєї служби в Збройних силах я ще не бачив, щоб події розвивалися так швидко", - сказав генерал-майор, який спостерігав за тренуваннями розвідувального полку з новими ударними безпілотниками, подібними до тих, що використовуються на фронті в Україні.

За останні місяці Бойсен двічі відвідував Україну. Тепер він хоче відправити на навчання в Україну данських солдатів.

Кількість військових, які поїдуть до України, не встановлено, курси теж остаточно не визначено. За словами командувача, планується, що й інструктори, й солдати пройдуть курси тривалістю від одного до двох тижнів, які почнуться, ймовірно, вже цього літа.

"Ми відправляємо кілька команд, щоб з перших вуст подивитися, який досвід отримали українці. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід", - зазначив Бойсен.

Він додав, що солдати не їдуть, аби брати участь у бойових діях, а лише для отримання досвіду на запрошення командувача української армії. Данські військові будуть розміщені далеко від фронту, ближче до навчального центру на заході України.

"Вони мають проходити навчання далеко від лінії фронту, наприклад, у Львові на заході України. І якщо станеться ракетна атака, українці мають дійсно хороші системи попередження і хороші укриття. Я сам провів час в одному з них у Києві", - наголосив командувач.

Реакція Росії

Посольство Росії в Копенгагені обурилося тим, що Данія планує відправити солдатів на тренування в Україну.

"Направлення данських військовослужбовців в Україну, в тому числі для вивчення бойового досвіду, втягує Данію все глибше і глибше в конфлікт в Україні і провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію", - йдеться в письмовому коментарі посла Владіміра Барбіна.