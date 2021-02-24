Дания с марта ослабляет карантин: откроют большинство магазинов и часть школ

К такому согласию дошли основные партии, которые формируют датское правительство.

Так, смогут открыться специализированные магазины площадью 5 тысяч квадратных метров и более для ограненного числа покупателей.

Также в Дании разрешат собираться в группы до 25 человек, в том числе проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Ранее нельзя было собираться в группы более чем 5 человек.

Музеи, театры и другие учреждения культуры смогут открыться для приема посетителей на открытом воздухе. Для этого посетители должны предъявить отрицательный тест на COVID, сделанный не позднее 72 часов.

Ученики Северной и Западной Ютландии смогут возобновить обучение в школах для учеников младших и средних классов.