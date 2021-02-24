Дания с марта ослабляет карантин: откроют большинство магазинов и часть школ

В Дании с 1 марта планируют смягчить карантинные ограничения. В стране хотят открыть большинство магазинов и разрешить обучение в школах в части регионов.
Об этом сообщает Extra bladet.
К такому согласию дошли основные партии, которые формируют датское правительство.
Так, смогут открыться специализированные магазины площадью 5 тысяч квадратных метров и более для ограненного числа покупателей.
Также в Дании разрешат собираться в группы до 25 человек, в том числе проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе. Ранее нельзя было собираться в группы более чем 5 человек.
Музеи, театры и другие учреждения культуры смогут открыться для приема посетителей на открытом воздухе. Для этого посетители должны предъявить отрицательный тест на COVID, сделанный не позднее 72 часов.
Ученики Северной и Западной Ютландии смогут возобновить обучение в школах для учеников младших и средних классов.
Ранее РБК-Украина писало, что Нидерланды с 2 марта ослабят карантин.
Также сообщалось, что Литва вслед за Польшей заявила о начале третьей волны коронавируса.