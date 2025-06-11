Данія має намір терміново закупити ППО майже на 1 млрд доларів: що відомо

За його словами, країна купить системи наземної протиповітряної оборони за понад 6 млрд данських крон (919 млн доларів). Зокрема, у німецької компанії Diehl Defence, французької MBDA France, і орендує ППО у норвезької Kongsberg.

Поульсен додав, що системи ППО будуть розташовані в стратегічних місцях по всій території Данії. Вводити в експлуатацію їх будуть у 2026 році.

"Данії необхідно швидко створити наземну систему протиповітряної оборони, здатну захистити цивільне населення, військові об'єкти і критичну інфраструктуру від загроз з повітря", - сказано на сайті Міноборони країни.

Очікується, що рішення про те, які системи увійдуть до "постійного (довгострокового - ред.) рішення", може бути ухвалено пізніше цього року.