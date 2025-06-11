Данія має намір терміново закупити ППО майже на 1 млрд доларів: що відомо

Данія вже найближчим часом планує закупити наземні системи ППО короткого радіусу дії. Їх візьмуть у виробників із Франції, Німеччини та Норвегії.
Про це заявив данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міноборони Данії.
За його словами, країна купить системи наземної протиповітряної оборони за понад 6 млрд данських крон (919 млн доларів). Зокрема, у німецької компанії Diehl Defence, французької MBDA France, і орендує ППО у норвезької Kongsberg.
Поульсен додав, що системи ППО будуть розташовані в стратегічних місцях по всій території Данії. Вводити в експлуатацію їх будуть у 2026 році.
"Данії необхідно швидко створити наземну систему протиповітряної оборони, здатну захистити цивільне населення, військові об'єкти і критичну інфраструктуру від загроз з повітря", - сказано на сайті Міноборони країни.
Очікується, що рішення про те, які системи увійдуть до "постійного (довгострокового - ред.) рішення", може бути ухвалено пізніше цього року.
Нагадаємо, у березні стало відомо, що Данія планує прискорити заплановані реформи і почати призивати жінок в армію вже з 2026 року.
Це, своєю чергою, допоможе збільшити чисельність армії та протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.
Зазначимо, що зараз жінки можуть приєднатися до збройних сил Данії на добровільних засадах. Чоловіки зі свого боку зобов'язані служити, якщо їх призвуть за "системою лотереї". Вона була розроблена для компенсації нестачі добровольців.
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