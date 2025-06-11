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Дания намерена срочно закупить ПВО почти на 1 млрд долларов: что известно

Фото: министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Дания уже в ближайшее время планирует закупить наземные системы ПВО короткого радиуса действия. Их возьмут у производителей из Франции, Германии и Норвегии.

Об этом заявил датский министр обороны Троельс Лунд Поульсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Дании.

По его словам, страна купит системы наземной противовоздушной обороны за более чем 6 млрд датских крон (919 млн долларов). В частности, у немецкой компании Diehl Defence, французской MBDA France, и арендует ПВО у норвежской Kongsberg.

Поульсен добавил, что системы ПВО будут расположены в стратегических местах по всей территории Дании. Вводить в эксплуатацию их будут в 2026 году.

"Дании необходимо быстро создать наземную систему противовоздушной обороны, способную защитить гражданское население, военные объекты и критическую инфраструктуру от угроз с воздуха", - сказано на сайте Минобороны страны.

Ожидается, что решение о том, какие системы войдут в "постоянное (долгосрочное - ред.) решение", может быть принято позднее в этом году.

Другие планы Дании

Напомним, в марте стало известно, что Дания планирует ускорить запланированные реформы и начать призывать женщин в армию уже с 2026 года.

Это в свою очередь, поможет увеличить численность армии и противостоять растущей угрозе со стороны России.

Отметим, что сейчас женщины могут присоединиться к вооруженным силам Дании на добровольных началах. Мужчины в свою очередь обязаны служить, если их призовут по "системе лотереи". Она была разработана для компенсации нехватки добровольцев.

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