Данія має намір блокувати російські танкери тіньового флоту
Данія розглядає способи обмеження званого тіньового флоту танкерів на перевезення російської нафти через Балтійське море.
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, Данія зібрала групу країн-союзників, які оцінюють заходи, спрямовані проти цього тіньового флоту. Він не уточнив, які заходи розглядаються.
"Існує широкий консенсус щодо того, що тіньовий флот є міжнародною проблемою і необхідні міжнародні рішення. Важливо, щоб будь-які нові заходи могли бути реалізовані на практиці і щоб вони були юридично обґрунтованими з точки зору міжнародного права", - сказав Расмуссен.
За словами міністра, у переговорах брали участь інші країни Балтійського моря та члени Європейського Союзу.
Данія стурбована тим, що старі танкери, що перевозять нафту через її протоки, становлять потенційну небезпеку для довкілля.
Тіньовий флот
З того часу, як західні країни ввели ціновий ліміт на російську нафту в спробі обмежити життєво важливі засоби для війни в Україні, Росія покладається на флот танкерів, що старіють, базуються і застраховані за межами Заходу.
Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових поставок, через данський протоки, які є воротами в Балтійське море, тому будь-яка спроба зупинити постачання може вдарити по фінансах Кремля.
Раніше США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот" з метою скоротити доходи Кремля від продажу нафти. Аналогічний крок готує ЄС.
Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон запропонував затримувати російські танкери, які нелегально перевозять російську нафту по всьому світу.