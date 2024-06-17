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Данія має намір блокувати російські танкери тіньового флоту

Данія, Понеділок 17 червня 2024 12:43
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Данія має намір блокувати російські танкери тіньового флоту Фото: Данія блокуватиме російські танкери (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Данія розглядає способи обмеження званого тіньового флоту танкерів на перевезення російської нафти через Балтійське море.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Данія зібрала групу країн-союзників, які оцінюють заходи, спрямовані проти цього тіньового флоту. Він не уточнив, які заходи розглядаються.

"Існує широкий консенсус щодо того, що тіньовий флот є міжнародною проблемою і необхідні міжнародні рішення. Важливо, щоб будь-які нові заходи могли бути реалізовані на практиці і щоб вони були юридично обґрунтованими з точки зору міжнародного права", - сказав Расмуссен.

За словами міністра, у переговорах брали участь інші країни Балтійського моря та члени Європейського Союзу.

Данія стурбована тим, що старі танкери, що перевозять нафту через її протоки, становлять потенційну небезпеку для довкілля.

Тіньовий флот

З того часу, як західні країни ввели ціновий ліміт на російську нафту в спробі обмежити життєво важливі засоби для війни в Україні, Росія покладається на флот танкерів, що старіють, базуються і застраховані за межами Заходу.

Росія відправляє близько третини свого морського експорту нафти, або 1,5% світових поставок, через данський протоки, які є воротами в Балтійське море, тому будь-яка спроба зупинити постачання може вдарити по фінансах Кремля.

Раніше США запровадили санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот" з метою скоротити доходи Кремля від продажу нафти. Аналогічний крок готує ЄС.

Глава МЗС Великобританії Девід Кемерон запропонував затримувати російські танкери, які нелегально перевозять російську нафту по всьому світу.

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