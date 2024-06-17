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Дания намерена блокировать российские танкеры теневого флота

Дания, Понедельник 17 июня 2024 12:43
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Дания намерена блокировать российские танкеры теневого флота Фото: Дания будет блокировать российские танкеры (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дания рассматривает способы ограничения для называемого теневого флота танкеров на перевозку российской нефти через Балтийское море.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против этого теневого флота. Он не уточнил, какие меры рассматриваются.

"Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения. Важно, чтобы любые новые меры могли быть реализованы на практике и чтобы они были юридически обоснованными с точки зрения международного права", - сказал Расмуссен.

По словам министра, в переговорах участвовали другие страны Балтийского моря и члены Европейского Союза.

Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через ее проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды.

Теневой флот

С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, Россия полагается на флот стареющих танкеров, базирующихся и застрахованных за пределами Запада.

Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, через датские проливы, которые служат воротами в Балтийское море, поэтому любая попытка остановить поставки может ударить по финансам Кремля.

Ранее США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" с целью сократить доходов Кремля от продажи нефти. Аналогичный шаг готовит ЕС.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать российские танкеры, которые нелегально перевозят российскую нефть по всему миру.

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Дания Российская Федерация
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