Дания намерена блокировать российские танкеры теневого флота
Дания рассматривает способы ограничения для называемого теневого флота танкеров на перевозку российской нефти через Балтийское море.
Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По его словам, Дания собрала группу стран-союзников, оценивающих меры, направленные против этого теневого флота. Он не уточнил, какие меры рассматриваются.
"Существует широкий консенсус в отношении того, что теневой флот является международной проблемой и что необходимы международные решения. Важно, чтобы любые новые меры могли быть реализованы на практике и чтобы они были юридически обоснованными с точки зрения международного права", - сказал Расмуссен.
По словам министра, в переговорах участвовали другие страны Балтийского моря и члены Европейского Союза.
Дания обеспокоена тем, что старые танкеры, перевозящие нефть через ее проливы, представляют потенциальную опасность для окружающей среды.
Теневой флот
С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, Россия полагается на флот стареющих танкеров, базирующихся и застрахованных за пределами Запада.
Россия отправляет около трети своего морского экспорта нефти, или 1,5% мировых поставок, через датские проливы, которые служат воротами в Балтийское море, поэтому любая попытка остановить поставки может ударить по финансам Кремля.
Ранее США ввели санкции против российской танкерной группы "Совкомфлот" с целью сократить доходов Кремля от продажи нефти. Аналогичный шаг готовит ЕС.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон предложил задерживать российские танкеры, которые нелегально перевозят российскую нефть по всему миру.