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Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа щодо Гренландії, - FT

Вівторок 01 квітня 2025 10:55
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Данія і США проведуть перші переговори після заяв Трампа щодо Гренландії, - FT Фото: м іністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен цього тижня проведе зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо. Це будуть перші перемовини на високому рівні між країнами після заяв президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, Расмуссен і Рубіо проведуть переговори на полях зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі, яка відбудеться 3 квітня.

Водночас, джерела FT заявляють, що через напруженість у відносинах між Копенгагеном і Вашингтоном зустріч можуть скасувати.

За даними офіційних осіб, наразі дипломатичні контакти між США та Данією зведені до мінімуму. У Держдепі США також відмовилися коментувати можливість проведення зустрічі цього тижня.

Варто нагадати, що у січні Расмуссен і Рубіо провели 20-хвилинну телефонну розмову.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Після того, як Трамп здобув перемогу на президентських виборах у США, він знову почав говорити про купівлю Гренландії. На його думку, контроль США над островом потрібен для безпеки.

Однак у Гренландії, яка є напівавтономною територією Данії, виступили проти приєднання до США. Там почались протести проти політики Трампа. Ідею купівлі Штатами остова відкидає і Данія.

Нещодавно Гренландію відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс з дружиною. Тоді Венс заявив, що Штати поки не будуть збільшувати кількість військ у Гренландії, але націлені на її безпеку.

Сам же Трамп заявив, що впевнений у тому, що США візьмуть контроль над Гренландією. Він вважає, що це 100% станеться. Він також натякнув, що його країна може спробувати встановити контроль над Гренландією навіть за допомогою військової сили.

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