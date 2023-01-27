Данія хоче придбати САУ ATMOS в Ізраїлю замість CAESAR, які були передані Україні

"Наразі ведуться переговори з виробником Elbit Systems про якнайшвидше постачання артилерійських знарядь ATMOS та імпульсних ракетних установок", - йдеться у повідомленні.

Видання Defence Brief повідомляє, що загалом Данія планує закупити 19 установок ATMOS. Вони можуть нести 36 155-мм снарядів та вражати цілі на відстані до 40 км.

Також Данія має намір закупити 8 РСЗВ PLUS, що запускають 122-мм та 160-мм реактивні снаряди з автоматичною системою стрілянини. PULS може вражати цілі на відстані до 300 км, залежно від типу боєприпасу.

Зазначається, що комбінація ракетних установок PULS - це спосіб доповнити нові артилерійські системи, оскільки спочатку неможливо досить швидко доставити артилерію в достатній кількості для задоволення оперативних потреб.