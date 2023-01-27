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Данія хоче придбати САУ ATMOS в Ізраїлю замість CAESAR, які були передані Україні

Фото: Данія хоче придбати САУ ATMOS в Ізраїлю (militaryleak com)
Автор: Дмитро Браславський

Данія хоче замінити передані Україні САУ CAESAR ізраїльськими самохідними артилерійськими установками ATMOS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Данії, яке приводить Bild.

"Наразі ведуться переговори з виробником Elbit Systems про якнайшвидше постачання артилерійських знарядь ATMOS та імпульсних ракетних установок", - йдеться у повідомленні.

Видання Defence Brief повідомляє, що загалом Данія планує закупити 19 установок ATMOS. Вони можуть нести 36 155-мм снарядів та вражати цілі на відстані до 40 км.

Також Данія має намір закупити 8 РСЗВ PLUS, що запускають 122-мм та 160-мм реактивні снаряди з автоматичною системою стрілянини. PULS може вражати цілі на відстані до 300 км, залежно від типу боєприпасу.

Зазначається, що комбінація ракетних установок PULS - це спосіб доповнити нові артилерійські системи, оскільки спочатку неможливо досить швидко доставити артилерію в достатній кількості для задоволення оперативних потреб.

Нагадаємо, що Данія заявила про готовність передати Україні самохідні артилерійські установки CAESAR. Планує направити ЗСУ 19 гаубиць.

Ще в жовтні президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани Парижу передати Україні додаткові гаубиці CAESAR. Ще тоді з початку війни ЗСУ було надано 18 одиниць самохідних гаубиць.

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