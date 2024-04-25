Данія додатково виділить майже 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році

За інформацією відомства, більшість коштів, які виділила Данія для допомоги Україні на 2024 рік, вже закінчувалася. Але існувала потреба у подальшій значній військовій підтримці України цього року.

Тому уряд Данії та парламентські партії досягли домовленості, щоб виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.

Український фонд передбачає надання Україні прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та зусилля щодо навчання. Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній.

Також представники уряду та парламенту Данії допускають прямі закупівлі у української промисловості за умови механізмів контролю.