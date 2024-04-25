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Данія додатково виділить майже 600 млн євро на допомогу Україні у 2024 році

Фото: Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Данії домовилася збільшити фінансування Українського фонду, в рамках якого Україні передають військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (590 млн євро).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу міністерства оборони Данії.

За інформацією відомства, більшість коштів, які виділила Данія для допомоги Україні на 2024 рік, вже закінчувалася. Але існувала потреба у подальшій значній військовій підтримці України цього року.

Тому уряд Данії та парламентські партії досягли домовленості, щоб виділити додаткові 590 млн євро на 2024 рік.

Український фонд передбачає надання Україні прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та зусилля щодо навчання. Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній.

Також представники уряду та парламенту Данії допускають прямі закупівлі у української промисловості за умови механізмів контролю.

Допомога Україні від Данії

Нагадаємо, Данія - союзник України з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Зокрема країна надає значну допомогу українським захисникам у сфері артилерії. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на початку лютого розповіла про те, що Данія вирішила передати Україні всю артилерію, яка є у неї в наявності.

Також влада Данії погодилася передати українським льотчикам винищувачі F-16, які є критично необхідними для захисту неба над Україною.

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ДаніяДопомога УкраїніВійськова допомога