Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на помощь Украине в 2024 году

По информации ведомства, большая часть средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Но существовала необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году.

Поэтому правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год.

Украинский фонд предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний.

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.