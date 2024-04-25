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Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на помощь Украине в 2024 году

Фото: Троэльс Лунд Поульсен, министр обороны Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.

По информации ведомства, большая часть средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Но существовала необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году. 

Поэтому правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год. 

Украинский фонд предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний. 

Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля. 

Помощь Украине от Дании

Напомним, Дания - союзник Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.

В частности, страна оказывает значительную помощь украинским защитникам в сфере артиллерии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в начале февраля рассказала о том, что Дания решила передать Украине всю артиллерию, которая имеется у нее в наличии.

Также власти Дании согласились передать украинским летчикам истребители F-16, которые являются критически необходимыми для защиты неба над Украиной.

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