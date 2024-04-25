Дания дополнительно выделит почти 600 млн евро на помощь Украине в 2024 году

Власти Дании договорились увеличить финансирование Украинского фонда, в рамках которого Украине передают военную помощь, на 4,4 млрд датских крон (590 млн евро).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Дании.
По информации ведомства, большая часть средств, которые выделила Дания для помощи Украине на 2024 год, уже заканчивалась. Но существовала необходимость в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году.
Поэтому правительство Дании и парламентские партии достигли договоренности, чтобы выделить дополнительные 590 млн евро на 2024 год.
Украинский фонд предусматривает оказание Украине прямой военной помощи в виде вооружений, другого военного оборудования и усилия по обучению. Среди прочего, для ВСУ покупают оружие и оборудование у датских и иностранных компаний.
Также представители правительства и парламента Дании допускают прямые закупки у украинской промышленности при условии механизмов контроля.
Напомним, Дания - союзник Украины с начала полномасштабного вторжения россиян.
В частности, страна оказывает значительную помощь украинским защитникам в сфере артиллерии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в начале февраля рассказала о том, что Дания решила передать Украине всю артиллерию, которая имеется у нее в наличии.
Также власти Дании согласились передать украинским летчикам истребители F-16, которые являются критически необходимыми для защиты неба над Украиной.
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