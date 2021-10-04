Дания дала "зеленый свет" для запуска российского "Северного потока-2"

Датское энергетическое агентство дало разрешение на запуск российского газопровода "Северный поток-2". В Дании заявили, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ДЭА .

"Агентство согласилось с тем, что трубопровод может быть введен в эксплуатацию, поскольку Датского энергетического агентства.

"Северный поток-2" - это газопровод между Россией и Германией, проложенный по дну Балтийского моря. Украинская сторона выступает против запуска этого газопровода, потому что он ставит под угрозу транзит газа из России в Европу через Украину.