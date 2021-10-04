Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2"

Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ДЕА .

"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введено в експлуатацію, оскільки Данського енергетичного агентства.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією та Німеччиною, прокладений дном Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, бо він ставить під загрозу транзит газу з Росії в Європу через Україну.