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Данія дала "зелене світло" для запуску російського "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Данське енергетичне агентство дало дозвіл на запуск російського газопроводу "Північний потік-2". У Данії заявили, що компанія Nord Stream 2 AG виконала всі необхідні умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз ДЕА.

"Агентство погодилося з тим, що трубопровід може бути введено в експлуатацію, оскільки Данського енергетичного агентства.

"Північний потік-2" - це газопровід між Росією та Німеччиною, прокладений дном Балтійського моря. Українська сторона виступає проти запуску цього газопроводу, бо він ставить під загрозу транзит газу з Росії в Європу через Україну.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо загроз від запуску "Північного потоку-2".

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Північний потік-2Дания