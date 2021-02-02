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Дания частично откроет школы со следующей недели

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что в стране со следующего понедельника в школах частично будет возобновлено обучение. Их смогут посещать ученики 1-4 классов.

Об этом сообщает The Local.

"Это очень небольшое, очень осторожное ослабление, и для него сейчас есть достаточно оснований", - сказал Хойніке.

При этом, персонал школ регулярно будет сдавать тесты на коронавирус.

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Отмечается, что остальные ученики останутся на дистанционном обучении минимум до 28 февраля. Тогда завершится действие общенационального локдауна.

Ежедневный прирост заражений в Дании снизился до самого низкого уровня с сентября - начала октября - последние несколько дней показатели были даже меньше 500. Население страны составляет около 5,8 млн человек.

Напомним, в Дании раньше проходили демонстрации против карантинных ограничений из-за COVID-19. Полиция вмешалась в них после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей салюты и пустые бутылки. Арестовали девять человек.

Также РБК-Украина писало, что в Дании готовятся ввести паспорта вакцинации на фоне борьбы с коронавирусом.

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