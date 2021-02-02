Дания частично откроет школы со следующей недели

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике заявил, что в стране со следующего понедельника в школах частично будет возобновлено обучение. Их смогут посещать ученики 1-4 классов.

Об этом сообщает The Local.

"Это очень небольшое, очень осторожное ослабление, и для него сейчас есть достаточно оснований", - сказал Хойніке.

При этом, персонал школ регулярно будет сдавать тесты на коронавирус.

Отмечается, что остальные ученики останутся на дистанционном обучении минимум до 28 февраля. Тогда завершится действие общенационального локдауна.

Ежедневный прирост заражений в Дании снизился до самого низкого уровня с сентября - начала октября - последние несколько дней показатели были даже меньше 500. Население страны составляет около 5,8 млн человек.

Напомним, в Дании раньше проходили демонстрации против карантинных ограничений из-за COVID-19. Полиция вмешалась в них после того, как протестующие начали бросать в правоохранителей салюты и пустые бутылки. Арестовали девять человек.

Также РБК-Украина писало, что в Дании готовятся ввести паспорта вакцинации на фоне борьбы с коронавирусом.