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Данія частково відкриє школи з наступного тижня

Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров’я Данії Магнус Хойніке заявив, що в країні з наступного понеділка у школах частково буде відновлене навчання. Їх знову зможуть відвідувати учні 1-4 класів.

Про це повідомляє The Local.

"Це дуже невелике, дуже обережне послаблення, і для нього зараз є достатньо підстав", - сказав Хойніке.

При цьому, персонал шкіл регулярно здаватиме тести на коронавірус.

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Зазначається, що решта учнів залишаться на дистанційному навчанні щонайменш до 28 лютого. Тоді завершиться дія загальнонаціонального локдауну.

Щоденний приріст заражень у Данії знизився до найнижчого рівня з вересня - початку жовтня - останні кілька днів показники були навіть меншими 500. Населення країни становить близько 5,8 млн осіб.

Нагадаємо, у Данії раніше проходили демонстрації проти карантинних обмежень через COVID-19. Поліція втрутилася у них після того, як протестуючі почали кидати в правоохоронців салюти та порожні пляшки. Заарештували дев'ять осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Данії готуються ввести паспорти вакцинації на тлі боротьби з коронавірусом.

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