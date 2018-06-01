Данилюк заявил о подготовке основания для его отставки

Министр опроверг слухи о несоответствии доходов указанным в его декларации

В настоящее время происходит подготовка основания для того, чтобы Верховная рада проголосовала за снятие с должности министра финансов Украины Александра Данилюка. Об этом Данилюк сообщил в эфире "Радио НВ".

"Меня еще раз обвинили в наличии британского паспорта. У меня никогда не было британского паспорта. Это было проверено прокуратурой. Зачем это сейчас делается? Потому что готовится почва для того, чтобы сказать в Верховной раде: "Посмотрите, какой плохой человек! Надо снимать!". Давайте так, мне будет что сказать в Верховной раде. Я бы хотел, чтобы были доказательства, а не какие-то проплаченные сюжеты", - заявил Данилюк.

Министр также опроверг слухи о несоответствии доходов указанным в его декларации и отметил, что уплатил все налоги.

"У Генпрокуратуры и налоговой службы большая проблема что-то мне прицепить. Я должен ходить и доказывать, что у меня нет квартиры в Лондоне. Что еще я должен доказать?" - добавил он.

Напомним, как сообщалось в материале РБК-Украина, уже на следующей неделе парламент может рассмотреть представление премьер-министра Владимира Гройсмана об увольнении Данилюка с должности министра финансов.