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Данилюк заявив про підготовку підґрунтя для його відставки

НовиниПолітика    01.06.2018 - 21:49
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)
Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Міністр спростував чутки про невідповідність доходів вказаним у його декларації

Наразі відбувається підготовка підґрунтя для того, щоб Верховна рада проголосувала за зняття з посади міністра фінансів України Олександра Данилюка. Про це Данилюк  повідомив у ефірі "Радіо НВ".

"Мені ще раз закинули британський паспорт. В мене ніколи не було британського паспорту. Це було перевірено прокуратурою. Навіщо це зараз робиться? Тому що готується підґрунтя для того, щоб сказати в Верховній раді: "Подивіться, яка погана людина! Треба знімати!". Давайте так, мені буде що сказати в Верховній раді. Я би хотів, щоб були докази, а не якісь проплачені сюжети", - заявив Данилюк.

Міністр також спростував чутки про невідповідність доходів вказаним у його декларації і наголосив, що в сплатив всі податки.

"У Генпрокуратури та податкової служби велика проблема щось мені причепити. Я маю ходити і доводити, що в мене немає квартири в Лондоні. Що я ще маю довести?" - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, вже наступного тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.

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Теги публікації: Міністерство фінансів України, Володимир Гройсман, Олександр Данілюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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