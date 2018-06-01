Данилюк заявив про підготовку підґрунтя для його відставки

Міністр спростував чутки про невідповідність доходів вказаним у його декларації

Наразі відбувається підготовка підґрунтя для того, щоб Верховна рада проголосувала за зняття з посади міністра фінансів України Олександра Данилюка. Про це Данилюк повідомив у ефірі "Радіо НВ".

"Мені ще раз закинули британський паспорт. В мене ніколи не було британського паспорту. Це було перевірено прокуратурою. Навіщо це зараз робиться? Тому що готується підґрунтя для того, щоб сказати в Верховній раді: "Подивіться, яка погана людина! Треба знімати!". Давайте так, мені буде що сказати в Верховній раді. Я би хотів, щоб були докази, а не якісь проплачені сюжети", - заявив Данилюк.

Міністр також спростував чутки про невідповідність доходів вказаним у його декларації і наголосив, що в сплатив всі податки.

"У Генпрокуратури та податкової служби велика проблема щось мені причепити. Я маю ходити і доводити, що в мене немає квартири в Лондоні. Що я ще маю довести?" - додав він.

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна, вже наступного тижня парламент може розглянути подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.