Данилюк: Украина заинтересована в продлении транзита газа по правилам ЕС

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Среди приоритетов вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что Украина заинтересована в продлении транзита газа по правилам Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По его словам, среди приоритетов на сегодняшний день вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения.

"Во время выступления на круглом столе с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине (АСС) Александр Данилюк отметил, что среди приоритетов сегодня вопрос энергобезопасности, в частности, газоснабжения. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в продолжении транзита по европейским правилам", - говорится в сообщении.

Также Данилюк пригласил членов Американской торговой палаты в Украине к участию в разработке новой стратегии национальной безопасности.

"Кто как бизнесмены знают, что нужно для экономики. Ваше мнение имеет важное значение", - подытожил он.

Напомним, ранее РБК-Укриана сообщало, что Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Россия будет добиваться заключения краткосрочного договора с Украиной на транзит газа в Европу с 1 января 2020 года. Таким образом РФ надеется выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, которые идут в обход Украины.

Позже министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия предлагает Украине продлить на год действующий контракт на транзит газа. Действующий контракт истекает 31 декабря текущего года.

Отметим, в НАК "Нафтогаз Украины" сегодня заявили, что пока не получали от РФ предложений относительно краткосрочного контракта на транзит. Кроме того, в НАК назвали такую информацию "вбросом".