Данилюк: Україна зацікавлена в продовженні транзиту газу за правилами ЄС

Фото: Олександр Данилюк (РБК-Україна)

Серед пріоритетів питання енергобезпеки, зокрема, газопостачання

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту газу за правилами Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

За його словами, серед пріоритетів на сьогоднішній день питання енергобезпеки, зокрема, газопостачання.

"Під час виступу на круглому столі з представниками компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні (АСС) Олександр Данилюк зазначив, що серед пріоритетів сьогодні питання енергобезпеки, зокрема, газопостачання. Він підкреслив, що Україна зацікавлена у продовженні транзиту за європейськими правилами", - йдеться в повідомленні.

Також Данилюк запросив членів Американської торгової палати в Україні до участі у розробці нової стратегії національної безпеки.

"Хто як бізнесмени знають, що потрібно для економіки. Ваша думка має важливе значення", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Росія буде домагатися укладення короткострокового договору з Україною на транзит газу в Європу з 1 січня 2020 року. Таким чином РФ сподівається виграти час для завершення будівництва газових магістралей, які йдуть в обхід України.

Пізніше міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що Росія пропонує Україні продовжити на рік чинний контракт на транзит газу. Чинний контракт закінчується 31 грудня поточного року.

Відзначимо, НАК "Нафтогаз України" заявили, що поки не отримували від РФ пропозицій щодо короткострокового контракту на транзит. Крім того, в НАК назвали таку інформацію "вкиданням".