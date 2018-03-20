Данилюк: нет таких требований МВФ, которые Украина категорически не выполняет

На сегодняшний день нет таких условий Международного валютного фонда, которые Украина бы категорически не выполняла. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.

По его словам, задержка в выделении очередного транша от фонда не связана с отказом Украины выполнять какие-то требования, а связана с тем, что для проведения некоторых реформ требуется больше времени.

"Нет такого, чего бы Украина категорически не выполняла. Выполнение нынешней программы я оцениваю ни положительно, ни отрицательно. Мы должны уже получить пятый транш от МВФ. Это проблемы с задержкой выплаты, но это не значит, что мы что-то категорически не выполняем. Реализация определенных мероприятий требует много времени, не везде есть соответствующие возможности, концентрация реформаторского потенциала", - отметил Данилюк.

Он пояснил, что за последние два года наша страна уже реализовала несколько реформ, которые требовали усилий не только от профильных министерств и ведомств. Некоторые же реформы, например реформа здравоохранения, требуют большего времени, поскольку эта сфера не менялась практически со времен распада СССР.

Министр также отметил, что на данный момент особенно остро на повестке дня парламента стоит вопрос создания Антикоррупционного суда – органа, который создается в Украине впервые и не имел аналогов ранее.

"Сейчас на повестке дня - создание антикоррупционного суда, одна из самых сложных реформ. Вопрос не только в законе, но и в том, как он будет внедрен", - подчеркнул Данилюк.

Напомним, ранее Данилюк сообщил о том, что следующий транш от Международного валютного фонда в рамках программы сотрудничества с Украиной составит порядка 1,9 млрд долларов.