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Данилюк: немає таких вимог МВФ, які Україна категорично не виконує

НовиниФінанси    20.03.2018 - 13:32
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)
Фото: Олександр Данилюк (КМУ)

Міністр ні негативно, ні позитивно оцінив виконання програми МВФ

На сьогоднішній день немає таких умов Міжнародного валютного фонду, які Україна категорично не виконувала. Про це в інтерв'ю ВВС-Україна заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

За його словами, затримка виділення чергового траншу від фонду не пов'язана з відмовою України виконувати якісь вимоги, а пов'язана з тим, що для проведення деяких реформ потрібно більше часу.

"Немає такого, чого б Україна категорично не виконувала. Виконання цьогорічної програми я оцінюю ні позитивно, ні негативно. Ми повинні отримати вже п'ятий транш від МВФ. Це проблеми з затримкою виплати, але це не означає, що ми щось категорично не виконуємо. Реалізація певних заходів вимагає багато часу, не скрізь є відповідні можливості, концентрація реформаторського потенціалу", - зазначив Данилюк.

Він пояснив, що за останні два роки наша країна вже реалізувала кілька реформ, які вимагали зусиль не тільки від профільних міністерств і відомств. Деякі ж реформи, наприклад, реформа охорони здоров'я, вимагають більшого часу, оскільки ця сфера практично не змінювалася з часів розпаду СРСР.

Міністр також зазначив, що на даний момент особливо гостро на порядку денному парламенту стоїть питання створення Антикорупційного суду – органу, який створюється в Україні вперше і не мав аналогів раніше.

"Зараз на порядку денному - створення антикорупційного суду, одна з найскладніших реформ. Питання не тільки в законі, але і в тому, як він буде впроваджений", - підкреслив Данилюк.

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив про те, що наступний транш від Міжнародного валютного фонду в рамках програми співпраці з Україною складе близько 1,9 млрд доларів.

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Теги: МВФ, Транш, требования
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