Данилюк предложил подать в СНБО предложения по борьбе с контрабандой

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк предложил подать предложения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, которые будут представлены на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сегодня в Главном ситуационном центре Украины по инициативе Службы безопасности Украины прошло межведомственное совещание по поводу государственной политики по обеспечению защиты внутреннего рынка от угроз нацбезопасности, связанных с контрабандой и другими нарушениями таможенных правил.

Секретарь СНБО напомнил, что недавно были созданы новые правоохранительные органы, в частности Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, что " изменило логику, которая выстраивалась, по координации действий в борьбе с контрабандой".

Данилюк предложил участникам совещания на следующей неделе представить предложения в аппарат СНБО относительно практических шагов по борьбе с контрабандой и нарушения таможенных правил. Потом эти предложения будут обобщены и представлены на рассмотрение президенту.

Отметим, в совещании приняли участие представители СБУ, Министерства внутренних дел, Министерства финансов, Минэкономразвития, Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Нацполиции, НАБУ, ГБР.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Данилюк 12 июня провел рабочее совещание с и.о. председателя Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. В ходе совещания стороны договорились усилить борьбу с контрабандой.