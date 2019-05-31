Данилюк назвал главное решение сегодняшнего совещания СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил дать две недели правительству для подготовки предложений по решению проблем в энергетике. Об этом по итогам совещания заявил секретарь СНБО Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Была жаркая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере. Проблемы есть, их скрывать нельзя, несмотря на горячий предвыборный период. Но СНБО - это та площадка, которая позволяет отбросить различные политические взгляды и серьезно проанализировать вызовы и найти решение", - заявил Данилюк.

По его словам, правительству решили дать две недели, чтобы определить приоритетные проблемы, предложить их решение и вынести на следующее заседание СНБО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности, на котором анонсировал новые решения в энергетике.

Кроме того, Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.